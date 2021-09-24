أزمة الطاقة في بريطانيا تؤدي إلى ارتفاع تكلفة زراعة بعض المحاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بريطانيا تواجه ارتفاعا في تكلفة زراعة الطماطم والخيار والفلفل، وذلك في أحدث مثال على مدى تأثير أزمة الطاقة على قطاع الغذاء في البلاد.

ومن المعروف أنه ليس من المناسب زراعة الخضروات في مناخ المملكة المتحدة، ولكنها يمكن أن تنمو عند زراعتها داخل صوب زجاجية حرارية.

وقال نايجل جيني، الرئيس التنفيذي لاتحاد المنتجات الطازجة، إنه في الوقت الذي يقترب فيه الموسم الحالي لزراعة محاصيل مثل الطماطم، من نهايته، سيبدأ المزارعون قريبا غرس الشتلات للعام المقبل.

وأضاف جيني أن هذا الأمر يجعل الارتفاع الأخير في تكاليف الغاز مثيرا للقلق، حيث يجب تسخين الصوب الزجاجية للنباتات الصغيرة خلال فصل الشتاء قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وتابع جيني بالقول إن ارتفاع فواتير الطاقة يمثل عبئا إضافيا ضخما على المزارعين، حيث قد يقدم البعض منهم إلى التقليل من زراعة المحاصيل التي تحتاج لدرجة حرارة عالية أو تأجيل زراعتها.

وتشير بلومبرج إلى أن تكاليف الزراعة المرتفعة تزيد من خطر تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث يعاني القطاع أيضا من نقص سائقي الشاحنات وأيضا مشكلات في التوظيف، وذلك في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونفشي وباء فيروس كورونا.