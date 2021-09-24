الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد خفض أسعار الفائدة

اقتربت الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم مع نزوح المستثمرين الأجانب ولكن تصيد صفقات بالسوق المحلية حد من الخسائر بعد يوم قرار البنك المركزي غير متوقع بخفض أسعار الفائدة فيما لم يقدم مؤشرات تذكر على إلى أي مدى يمكن أن تنخفض.

وهبطت الليرة، وهي عرضة للتقلبات الحادة والتباطؤ في الأسواق الناشئة منذ عدة سنوات، واحدا بالمئة إلى 8.855 مقابل الدولار قرب أدنى مستوى لها الذي بلغته في يونيو عند 8.880 ، بحسب ما نشرت "رويترز".

كما تراجعت الليرة أمس الخميس عندما خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم، مما يعني تقديم التحفيز التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة وعزز مخاوف المحللين بشأن التدخل السياسي.

ولم يقدم البنك المركزي مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس توقعوا المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.