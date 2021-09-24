شركات المعادن تحذر من مخاطر أزمة الطاقة على مساعي حماية البيئة في أوروبا

حذرت مجموعة تمثل بعضا من أكبر شركات إنتاج المعادن في العالم رجال السياسة في أوروبا من أن أزمة الطاقة تنذر بعرقلة مساعي المنطقة للحفاظ على البيئة، وقد تضطر الشركات إلى نقل مصانعها.

وبعثت مجموعة يوروميتو، التي تضم شركات جلينكور وريو تنتو ونورسك هيدرو، برسالة إلى المفوضية الأوروبية في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع اسعار الطاقة الشركات إلى خفض الانتاج.

ودعت المجموعة إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع، بما في ذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار مسموحات الانبعاثات بشكل كبير واتاحة ضوابط مساعدات حكومية أكثر مرونة.

وكانت شركة "نيتستار إن في" لانتاج الزنك أعلنت أمس الخميس أنها سوف تخفض إنتاجها في مصنع رئيسي خاص بها بهولندا في أوقات الذروة خلال النهار، لتسلط بذلك الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على امدادات المعادن.

وقالت يوروميتو إنه بالنسبة لمنتجي الألومنيوم في أوروبا، فإن تكلفة الكهرباء تصل إلى ألفي يورو (2.345 دولار) للطن، بما يمثل قرابة 80 بالمئة من إجمالي سعر السلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاي تيران، مدير عام مجموعة يوروميتو، وميكائيل ستافاس رئيس شركة بوليدان للمعادن، قولهما: "إذا استمرت أسعار الكهرباء بهذه الارتفاع، فإنها سوف تقلل حوافز كهربة الصناعة كوسيلة للاستغناء عن الوقود الكربوني، وهو ما يقوض أهداف مبادرة (الصفقة الخضراء) الخاصة بالاتحاد الأوروبي" للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 .