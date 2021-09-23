الشركات الأوروبية قلقة من اتجاه الصين نحو زيادة الاعتماد على النفس

أعربت الشركات الأوروبية اليوم الخميس عن تزايد قلقها من المسار الاقتصادي الجديد الذي تتبناه القيادة الصينية حاليا.

وقال يورج فوتكه رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين لدى نشر التقرير السنوي للغرفة :"للوهلة الأولى، يبدو كل شيء ما يرام".

وكان الكثير من الشركات متعددة الجنسية الأوروبية قد حققت في العام الماضي أرقاما قياسية بالنسبة للأرباح وإجمالي حجم الأعمال، وهو الواقع غير المنتظر تغييره في المستقبل القريب.

وعلى المدى القصير مازالت النظرة المستقبلية للشركات الأوروبية العاملة في الصين إيجابية بشكل عام، بحسب غرفة التجارة الأوروبية في الصين والتي تمثل مصالح حوالي 1700 شركة.

في الوقت نفسه هناك "مؤشرات قلق" من تزايد اتجاه الصين نحو الداخل.

وبحسب "الألمانية" قال فوتكه :"هذا الاتجاه يثير شكوكا كبيرة بشأن مسار النمو المستقبلي للبلاد".

وأشارت الغرفة إلى الخطة الخمسية التي تبناها مؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني في مارس الماضي والتي تستهدف تقليل الاعتماد على باقي العالم مع تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.