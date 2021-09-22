الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

قرر المجلس الأعلى للأمن بالجزائر اليوم الأربعاء الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. وجاء في بيان المجلس اليوم برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة "خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم"." يذكر أن الجزائر أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية ما وصفه وزير خارجيتها بـ "الاستفزازات والتجاوزات للبلد الجار".