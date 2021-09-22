تركيا تسجل أكبر عدد من إصابات كورونا منذ 6 شهور

سجلت تركيا 29338 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل نيسان، بحسب بيانات وزارة الصحة.

كما سجلت الوزارة 260 وفاة إضافية بفيروس كورونا.

كانت بيانات عالمية أظهرت أن الزيادة في الوفيات اليومية بتركيا منذ منتصف يوليو تموز بين الأعلى في أوروبا والشرق الأوسط.

وأعادت تركيا فتح المدارس الأسبوع الماضي وألغت معظم قيود كورونا خلال الصيف.

وفي وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري، شرعت أنقرة في طلب نتيجة اختبار سلبية أو دليل يثبت الحصول على التطعيم من المعلمين وأيضا كشرط لحضور بعض المناسبات العامة.