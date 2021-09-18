أكثر من 2.5 مليون موظف في ألمانيا يتقاضون أقل من 2000 يورو شهريا 

يتلقى أكثر من 2.5 مليون موظف في ألمانيا أجرا يقل عن ألفي يورو شهريا. وذكرت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، والذي اطلعت عليه "الألمانية" اليوم، أن واحدا من بين كل ثمانية موظفين بدوام كامل في ألمانيا يحصل على أقل من ألفي يورو شهريا. وتبلغ النسبة في شرق ألمانيا فقط واحدا بين كل خمسة موظفين.

وبحسب البيانات، حصل إجمالا في نهاية العام الماضي 2 مليون و545 ألف موظف بدوام كامل، وهم مشمولون بالتأمينات الاجتماعية على دخل شهري يقل عن ألفي يورو. وبلغ عددهم في غرب ألمانيا مليونا و828 ألف موظف، أي 10 في المائة من الموظفين في غرب ألمانيا، بينما بلغ عددهم في شرق ألمانيا 707 آلاف موظف، أي 18 في المائة من الموظفين بشرق البلاد.

وقالت زابينه تسيمرمان، الخبيرة في شؤون سياسة سوق العمل في الكتلة البرلمانية لليسار: "معدل التضخم يلتهم زيادة الأجور، إذا وجدت في الأساس"، مضيفة أن الشعور بالاستياء يتزايد، وأوضحت أنه لا يمكن تدبير أمور الحياة براتب يقل عن ألفي يورو.

يذكر أن معدل التضخم في ألمانيا بلغ 3.9 في المائة في أغسطس الماضي.

وطالبت تسيمرمان بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 13 يورو في الساعة تماشيا مع البرنامج الانتخابي لليسار.