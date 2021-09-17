"باركليز" يحذر من خطورة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية 

حذر بنك باركليز البريطاني من خطورة استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الأوروبية، قائلا إنه ينبغي السيطرة على الأسعار لمصلحة المستهلكين وهوامش أرباح الشركات في هذه المرحلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكتب الخبير الاستراتيجي إيمانويل كاو في مذكرة للعملاء، قائلا إن الصناعات الأكثر عرضة لارتفاع أسعار الطاقة هي النقل والمعادن والتعدين وتوليد الكهرباء والمواد الخام.

وقال محللون في باركليز في وقت سابق هذا الأسبوع إن أسهم أوروبا الشمالية الأقل تنظيما في قطاع الخدمات قد تكون من المستفيدين المحتملين من وقف ارتفاع أسعار الطاقة.

ويضيف كاو: "رغم أنه من المحتمل أن يكون لدى العديد وسائل تحوط للتخفيف من التقلبات قصيرة الأجل في التكاليف وهو ما يساعدهم في إدارة أعمالهم التجارية والأسعار التي يفرضونها على العملاء... فكلما ظلت الأسعار مرتفعة، زاد الشعور بالتأثير مع بدء عمليات التحوط".

ويوضح كاو أن هذا الأمر قد يضر في النهاية بهوامش أرباح الشركات ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للعملاء، فضلا عن تفاوت أسعار التضخم بالنظر إلى نجاح الشركات في الآونة الأخيرة في تحميل العملاء تكاليف المدخلات.

ويحتفظ المحللون الاستراتيجيون في بنك باركليز بتفضيل نسبي لقطاع الطاقة على قطاع المرافق كتحوط من التضخم.

وأثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية مخاوف المستثمرين في بداية الأسبوع. وتراجعت هذه المخاوف قليلا أمس الخميس. لكن المكاسب استؤنفت اليوم مع عدم وجود مؤشرات على تحسن الإمدادات قبل الشتاء.

ويرى بنك باركليز أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يضعف الثقة بالنسبة للمستهلكين، لكن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم يجب أن يكون معتدلا في النصف الأول من عام 2022 حيث يبدأ في التقليل من مقارنات أكثر صرامة.