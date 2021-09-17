أوروبا تقاوم الإغراق الصيني .. رسوم جديدة لفولاذ تايوان الرخيص

جددت المفوضية الأوروبية سلسلة من رسوم مكافحة الإغراق على المصدرين الصينيين والتايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، وفقا لإشعار نشر أمس، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الاتحاد خلص إلى أن المصدرين الصينيين والتايوانيين استمروا في إغراق السوق الأوروبية بسلع الصلب الرخيصة عبر تقديم أسعار منخفضة بشكل غير عادل.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن إلغاء رسوم مكافحة الإغراق، التي تم فرضها في البداية في عام 2015، سيؤدي إلى ضرر مادي للمنتجين الأوروبيين.

وستبقي المفوضية على رسوم 25.3 في المائة، على المصدرين الصينيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ و24.4 في المائة، على الفولاذ الذي تنتجه كل من شركة شانشي تايجانج ستينلس ستيل المحدودة وشركة تيانجين تيسكو آند تبكو ستينلس ستيل المحدودة.

وسيبقي الاتحاد الأوروبي أيضا على رسوم تبلغ 6.8 في المائة، على المصدرين التايوانيين لمنتجات الفولاذ المسطح المقاوم للصدأ، باستثناء شركة تشيا فار إنستريال فاكتوري المحدودة التي لن تخضع لأي رسوم إضافية لمكافحة الإغراق.

من جهة أخرى، اقترحت الهيئة العامة للتعويضات التجارية الهندية تمديد رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الفولاذ المستوردة من سبع دول، هي: الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، إندونيسيا، أوكرانيا، والبرازيل لخمسة أعوام أخرى.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن واردات بعض منتجات الفولاذ المسطح المدرفل على البارد المصنعة في الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وأوكرانيا أو المصدرة من تلك الدول يجب أن تفرض عليها ضريبة لمكافحة الإغراق بقيمة 576 دولارا للطن.

وأوصت مذكرة منفصلة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق بقيمة بين 478 دولارا و561 دولارا للطن على المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن القادمة من الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، البرازيل، وإندونيسيا. وستتخذ وزارة المالية الهندية القرار بشأن الضرائب النهائية.

وفي الصين شهدت مصانع الصلب الرئيسة انخفاضا لمتوسط إنتاجها اليومي من الصلب الخام 4.4 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 2.04 مليون طن في أوائل آب (أغسطس)، وفقا لجمعية الحديد والصلب الصينية.

وشهدت البلاد أول انكماش سنوي في إنتاج الصلب الخام في أواخر تموز (يوليو) الماضي منذ بداية عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض 3.03 في المائة.

وكجزء من التحول الأخضر في صناعة الصلب المستهلكة للطاقة، تعهدت الصين بضمان انخفاض إنتاج الصلب الخام في عام 2021 عن العام السابق.

وفي عام 2020، ارتفع إنتاج الصلب الخام 5.2 في المائة على أساس سنوي ليتجاوز 1.05 مليار طن، وفقا للجمعية.

وفي نهاية حزيران (يونيو)، أعلنت الصين عزمها رفع رسوم التصدير على الحديد الزهر والفيروكروم، كما ستلغي التخفيضات الضريبية على 23 منتجا من الصلب اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، في ثاني تعديل خلال ثلاثة أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى ضمان الإمداد المحلي والتحكم في الإنتاج للحد من الانبعاثات.

وقالت وزارة المالية في بيان سابق، إن رسوم تصدير الحديد الزهر عالي النقاء ستزيد إلى 20 في المائة، من 15 في المائة، كما سترفع رسوم تصدير الفيروكروم إلى 40 في المائة، من 20 في المائة.

كما ستلغى التخفيضات الضريبية على تصدير 23 منتجا من الصلب، بما في ذلك بعض اللفائف المدرفلة على البارد والفولاذ السيليكوني التي لها قيمة مضافة أعلى مقارنة بالفولاذ الكربوني.

وقالت وزارة المالية إن التغييرات "تهدف إلى النهوض بالتحديث والتطوير عالي الجودة لصناعة الصلب".

وكانت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، قد قامت بالفعل بتعديل الرسوم في الأول من أيار (مايو)، عندما ألغت التخفيضات الضريبية على صادرات 146 منتجا من الصلب، ورفعت رسوم تصدير الحديد الزهر والسبائك الحديدية، وأعفت بعض الواردات من الرسوم المؤقتة. وتأتي التعديلات في الوقت الذي تريد فيه الدولة ضمان الإمدادات المحلية عند تقليص الإنتاج لتقليل انبعاثات الكربون.