صرف 42.5 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ 11 من مزارعي القمح المحلي

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة الـ 11 من مزارعي القمح المحلي شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 42.5 مليون ريال لصافي كمية مستلمة 30.3 ألف طنا لـ 91 مزارعا منهم 6 مزارعين وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 639.7 مليون ريال لـ 1787 مزارعا وبكمية 484.7 ألف طن.

يذكر أن "الحبوب" بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من 22 شعبان حيث بلغ إجمالي الكمية حتى تاريخه 557.7 ألف طنا لـ 2049 مزارع. كما حثت المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من التسليم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.