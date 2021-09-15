5.38 تريليون دولار الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال 8 أشهر

سجل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة ارتفاعا بـ8.9 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس.

وخلال الفترة منذ بداية العام حتى آب (أغسطس)، بلغت قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة أكثر من 34.69 تريليون يوان "نحو 5.38 تريليون دولار"، وفقا للهيئة.

وبلغ معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 8.2 في المائة قياسا بالفترة نفسها من 2019، حيث جاء متوسط معدل النمو لفترة كانون الثاني (يناير) - أب (أغسطس) في العامين الأخيرين 4 في المائة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أظهرت بيانات الهيئة أن استثمار القطاع الخاص ارتفع 11.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 19.86 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 0.16 في المائة في آب (أغسطس) على أساس شهري.

وزاد الاستثمار في الصناعة الأولية 18.1 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى، بينما ارتفع الاستثمار في الصناعة الثانوية 12.9 في المائة، وزاد الاستثمار في الصناعة الثالثة 6.8 في المائة.

وعلى وجه التحديد، زاد الاستثمار في التصنيع والبنية التحتية 15.7 في المائة و2.9 في المائة على أساس سنوي على التوالي، حسبما أظهرت البيانات.

ويشمل الاستثمار في الأصول الثابتة رؤوس الأموال المنفقة على البنية التحتية والعقارات والآلات وغيرها من الأصول المادية.

إلى ذلك، ارتفعت استثمارات الصين في مجال التطوير العقاري 10.9 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بحسب ما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء أمس.

وسجلت الاستثمارات العقارية زيادة 15.9 في المائة مقارنة بمستوى 2019، ما جعل متوسط النمو في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) لـ2020 و2021 عند 7.7 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الاستثمارات في المباني السكنية زادت 13 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وارتفعت مبيعات المساكن التجارية 15.9 في المائة على أساس سنوي من حيث المساحة الأرضية إلى أكثر من 1.14 مليار متر مربع. ومن حيث القيمة، ارتفعت مبيعات المساكن التجارية 22.8 في المائة.

ووصل مؤشر مناخ التطوير العقاري، الذي أصدرته الهيئة الوطنية للإحصاء في الشهر الماضي، إلى 100.85 نقطة. وأظهرت بيانات منفصلة من الهيئة أن الصين استمرت في تراجع سوق الإسكان في آب (أغسطس) في ظل لوائح السوق المعززة، مع تباطؤ الزيادات السنوية والشهرية في أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسة.

وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى - بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانجتشو - 0.3 في المائة على أساس شهري في آب (أغسطس)، ما يمثل وتيرة نمو أبطأ من 0.4 في المائة في تموز (يوليو).

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أمس، أن سوق التوظيف الصينية ظلت مستقرة بشكل عام خلال الشهر الماضي، هذا العام.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله الاستطلاع بلغ 5.1 في المائة في آب (أغسطس)، بدون تغيير عن الرقم المماثل في تموز (يوليو).

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وفرت البلاد 9.38 مليون فرصة عمل جديدة في مناطقها الحضرية، محققة 85.3 في المائة من الهدف السنوي.

وانخفض معدل البطالة لمن شملهم الاستطلاع بين من تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما 0.9 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في تموز (يوليو) إلى 15.3 في المائة في الشهر الماضي، بينما وصل المعدل بين من تراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما، وهم يشكلون أغلبية سوق التوظيف، إلى 4.3 في المائة.

وبلغ معدل البطالة لمن شملهم الاستطلاع في 31 مدينة رئيسة 5.3 في المائة، في الشهر الماضي، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تموز (يوليو).

ويتم احتساب معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي تم مسحه على أساس عدد العاطلين عن العمل، الذين شاركوا في مسح العمالة في المناطق الحضرية، بما في ذلك العمال المهاجرون في المدن.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أعلنتها هيئة الطيران المدني الصينية أن صناعة الطيران المدني في الصين شهدت انخفاضا في عدد الرحلات الجوية وحجم البريد والبضائع في آب (أغسطس) وسط عودة ظهور فيروس كورونا.

وتم إجراء نحو 22.41 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض 51.5 في المائة، عن العام السابق.

وقالت الهيئة "إن عدد الرحلات بلغ نحو 36.6 في المائة، من العدد المسجل في الفترة نفسها من 2019. وبلغ حجم البريد والبضائع المنقولة 520 ألف طن، بانخفاض 5.6 في المائة، على أساس سنوي، في حين انخفض إجمالي حجم النقل الجوي 35.6 في المائة، على أساس سنوي إلى 4.91 مليار طن/كيلو متر.

وعلى الرغم من التقييد الذي فرضته حالات كورونا الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن يتم إطلاق العنان للطلب على السفر الجوي خلال عطلة عيد منتصف الخريف المقبلة وعطلة العيد الوطني، بحسب شانج كه جيا المسؤول في هيئة الطيران المدني الصينية.

وأظهرت أحدث بيانات الحجز من وكالات السفر عبر الإنترنت أن عدد رحلات الركاب الجوية سيرتفع بشكل ملحوظ خلال العطلتين.

وتمتد عطلة عيد منتصف الخريف لهذا العام من 19 إلى 21 أيلول (سبتمبر)، بينما تمتد عطلة العيد الوطني من الأول إلى السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وأصدرت مدن صينية تحذيرات من السفر قبيل فترة عطلات رئيسة بعد تفشي مرض كوفيد - 19 في إقليم فوجيان الذي شهد تسجيل 152 إصابة محلية في خمسة أيام، وإن كانت وسائل إعلام رسمية عبرت عن قلقها من فرض قيود واسعة النطاق على السفر.

تأتي هذه التحذيرات قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر) وتستمر أسبوعا، وهو موسم مهم للسياحة، فضلا عن عطلة عيد منتصف الخريف التي تحل الأسبوع المقبل.

وتضررت قطاعات السياحة والضيافة والنقل وتباطأ نمو مبيعات التجزئة بشدة في آخر تفش للمرض في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وهي فترة شهدت تقييد الانتقالات في بعض المدن.

وعلى الرغم من رصد جميع الإصابات المحلية في الصين منذ العاشر من أيلول (سبتمبر) في إقليم فوجيان في جنوب شرق البلاد، فإن مدينة جيلين في الشمال الشرقي وماومينج وقوانجتشو في الجنوب نصحتا السكان بإلغاء الرحلات غير الضرورية إلى خارج أقاليمهم. وأصدر إقليما شانشي وهيلونججيانج تحذيرات مماثلة.

كما أصدرت مدينتا تشيفنج وهوهوت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الشمال تحذيرات للسكان بتجنب السفر خلال العطلات، بينما طالب إقليما شيان وشنشي السكان بتفادي الانتقالات لأسباب غير ضرورية.