تأهيل 1000 مواطن ومواطنة في إدارة المرافق عبر مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة

أسهمت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها في تدريب وتأهيل أكثر من 1000 مواطن ومواطنة عن طريق 35 دورة تدريبية فنية ومتخصصة في إدارة المرافق منذ انطلاق المبادرة في أكتوبر 2019 وحتى نهاية يوليو 2021 بحسب بيانات وتقارير المبادرة.

وتستهدف الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ المبادرة إطلاق عدة دورات تدريبية متطورة وفي تخصصات نوعية في قطاع التشغيل والصيانة من أجل تمكين وتأهيل أبناء وبنات الوطن ورفع قدراتهم في مجال التشغيل والصيانة كما تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية بالقطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية وتحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

وتعمل 6 جهات على تنفيذ المبادرة وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع كما تقدم محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية. ويمكن للمنشآت على (دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة) الذي يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في تلك العقود وتزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة. كما يمكنها الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).