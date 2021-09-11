176 مليار دولار مدفوعات غير نقدية في الصين خلال الربع الثاني 

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حافظت على زيادة ثابتة، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.

وقال البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (176 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6.25 في المائة على أساس سنوي.

ومن هذا الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو حيث سجلت 117.13 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المئة على أساس سنوي، وفقا لـ"الألمانية".

وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 240.25 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المائة.

وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المائة مقارنة بالربع الأول.