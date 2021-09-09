اليورو يرتفع قبيل قرار المركزي الأوروبي بشأن شراء السندات

ارتفع اليورو اليوم قبل خفض متوقع لوتيرة شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات، فيما تمسك الدولار بمكاسبه الأخيرة، إذ دفعت مخاوف حيال الاقتصاد العالمي المتعاملين نحو العملات التي تعتبر أكثر أمانا.

فقد ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1825 دولار بعد تراجع على مدار ثلاثة أيام متتالية من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الجمعة عند 1.1909 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 92.644 بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع.

ودعمت حالة الحذر الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذا آمنا. وتراجع الدولار 0.3 في المائة إلى 0.9195 فرنك وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0885 فرنك.

وارتفع الين أيضا، إذ تراجع الدولار أمامه 0.2 في المائةإلى 129.99 ين.

وبحسب "رويترز"، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3778 دولار بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع.

وتراجع الدولار الكندي 0.2 في المائة إلى 1.2721 دولار كندي للدولار الأمريكي، بعد أن هبط أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ 23 أغسطس.

واستقر اليوان الصيني عند 6.4587 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بالرغم من أن بيانات أسعار أظهرت تدهورا في بيئة ممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة للشركات الصينية.