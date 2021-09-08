الجزائر ألغت ديون 16 دولة أفريقية وعربية بقيمة 1.4 مليار دولار

أفاد تقرير إخباري اليوم الثلاثاء بأن الجزائر ألغت ديون 16 دولة أفريقية وعربية بقيمة 4ر1 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2010 و.2014 وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية،إن هذه الديون تخص 14 بلدا أفريقيا بقيمة 902 مليون دولار، و بلدين عربيين بقيمة 504 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هناك دولا أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر التي لم تلغها بل عملت على جدولتها في إطار اتفاقيات ثنائية. وأوضحت أن الجزائر التي قررت إلغاء الديون المستحقة لدى عدد من الدول الأفريقية والعربية ولم تلجأ أبدا لمثل هذه المبادرات كوسيلة للضغط السياسي، وأنها لطالما دعت بانتظام في إطار سياستها الخارجية والتعاون الدولي إلى عالم متضامن.