تركيا: إقالة نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال

أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نائب رئيس مجلس إدارة "أسواق رأس المال"، طه ملي ارفاس، طبقا لمرسوم صادر بالصحيفة الرسمية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكان أردوغان قد أقال في يوليو الماضي رئيس جامعة موال له.

وتم الإعلان عن إقالة ميليح بولو من منصب رئيس جامعة بوغازيتشي المرموقة في الجريدة الرسمية، والتي لم تذكر سببا لهذه الخطوة.

كما أقال أردوغان مسؤولا بارزا في البنك المركزي في مايو الماضي.

وجاءت إقالة مسؤول البنك المركزي بعد شهرين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين. ومثّلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.