"إيثر" تتجاوز 4 آلاف دولار لأول مرة منذ 15 مايو

تجاوزت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، اليوم الجمعة مستوى 4 آلاف دولار لأول مرة منذ 15 مايو، فيما يشير محللون إلى أن قوة الدفع في الآونة الأخيرة جاءت بفعل فورة الطلب على الرموز غير القابلة للاستبدال.

وفي أحدث تعاملات، ارتفعت العملة المرتبط بسلسلة إيثريوم للكتل 5.02 في المائة لتصل إلى 3976.57 دولار. وهي مرتفعة 25 في المائة في آخر 15 يوما.

وبحسب "رويترز"، قال جوزيف إدواردز مدير الأبحاث في إنيجما سكيوريتيز للسمسرة في العملات المشفرة إن الطلب على إيثر مرتفع، إذ يواصل المستثمرون الإقبال على الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي يعتمد الكثير منها على سلسلة الكتل إيثريوم.

وقال "لا يزال انتعاش الرموز غير القابلة للاستبدال هو المحرك الأساسي للأسواق، بشكل غير مباشر... إنها تعيد بعضا من الاهتمام بالمضاربة".