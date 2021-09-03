رغم مشاكل التوريد.. شحنات الحاسب الآلي ترتفع إلى 95.8 مليون شحنة

رغم مشاكل التوريد العالمية والتي يتوقع أن تستمر حتى العام المقبل، كشف بحثا عن ارتفاع عن شحنات أجهزة الحاسب آلي المكتبية والمحمولة ومعداتها في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتصل إلى 95.8 مليون شحنة خلال 2021 وذلك بارتفاع سنوي قدر بـ 13.2 في المائة، ويعود ذلك للطلب الكبير من قبل المستهلكين وطلبات الحكومية والشركات التي تجهز موظفيها لعودتهم إلى العمل من المكتب.

في مناطق غرب أوروبا الارتفاع سيكون بنسبة 24.8 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وسيلحقه ارتفاعا طفيف بمقدار 2.9 في المائة في الربع الأخير، وذلك بحسب بحث مؤسسة البيانات الدولية.

ويقول قال سيمون توماس، محلل الأبحاث في مؤسسة البيانات الدولية "إن النصف الثاني من عام 2021 سيحقق نموا مستمرا في سوق أجهزة الحاسب آلي، وبينما يتوقع استمرار قوة الطلب على أجهزة الحاسب آلي المحمولة، ومن المتوقع أيضا أن ينمو سوق أجهزة الحاسب آلي المكتبية للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2020".