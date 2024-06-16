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"سبوتيفاي" تؤسس وكالة داخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات

"سبوتيفاي" تؤسس وكالة داخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات
ستوكهولم: الألمانية
  • الأحد 16 يونيو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الأحد 16 يونيو 2024 10:24 صباحا

أعلنت منصة بث الموسيقى عبر الإنترنت سبوتفاي اعتزامها التوسع في مجال الإعلانات من خلال إنشاء وكالة إبداع داخلية تسمى "كرييتف لاب" لمساعدة العلامات التجارية المعلنة على تخطيط وتنفيذ حملات إعلانية تستهدف أسواقا محددة. وستبدأ اختبار إعلانات تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إطلاق شركة كرييتف لاب يظهر تكثيف جهود سبوتفاي لجذب مزيد من المعلنين إلى منصتها. ومن المحتمل أن تجذب الشركة الجديدة عروضا من شركات التسويق التي تحاول الوصول إلى قاعدة مستمعي سبوتيفاي التي تضم 615 مليون مستمع.

علاوة على ذلك تعمل سبوتفاي على تطوير أداة جديدة لخدمة المعلنين باستخدام الذكاء الاصطناعي وهي "كويك أوديو" التي تتيح للعلامات التجارية المعلنة إنشاء نصوص وترجمات صوتية للإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال متحدث باسم الشركة إن الأداة الجديدة ستتاح قريبا على قائمة "سبوتفاي أدز مانجرز".

وفي وقت سابق قال مسؤول تنفيذي في سبوتيفاي إن الشركة كانت تتطلع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد إعلانات مقروءة لمنتجي المحتوى على خدمة المدونات الصوتية على منصة سبوتيفاي.

مشيرا إلى أن العلامات التجارية ستستطيع العمل مع فريق "كرييتف لاب" الجديد لإنتاج أشياء مثل إعلانات الفيديو والإعلانات الصوتية وتطبيقات التجارب الرقمية والإعلانات التفاعلية.

وأخيرا أكد المسؤول التنفيذي في سبوتيفاي أن كل حملة إعلانية من تطوير "كرييفت لاب" ستكون مخصصة بدرجة عالية للغاية لتلبية احتياجات كل علامة أو شركة بصورة دقيقة.

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