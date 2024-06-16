أبل تضيف الذكاء الاصطناعي إلى خدمة "سبوتلايت" في نظام آي.أو.إس 18

قررت أبل استخدام الذكاء الاصطناعي في خاصية البحث سبوتلايت في نظام تشغيل هواتف آيفون، مع سعي الشركة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإصدار الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس 18.

يذكر أن أداة البحث سبوتلايت تتيح للمستخدم البحث عن الأشياء على جهازه أو على الإنترنت، وهو ما يجعلها بديلة لمحرك بحث جوجل. ومع الإصدار آي.أو.إس 18 ستسهل أبل البحث عن المحتوى في التطبيقات، باستخدام لغة محايدة أو دلالية في الاستعلام.

وتتيح أداة سبوتلايت البحث عن المحتوى على تطبيقات المطورين، لكنها ستعرض النتائج فقط في حال الالتزام الصارم بشروط البحث. ومع إضافة قدرات البحث الدلالية، سيتمكن المستخدمون من البحث عن المحتوى على التطبيقات باستخدام شروط البحث التي تتشابه في المعنى بحسب شركة أبل.

في الوقت نفسه يمكن لمطوري تطبيقات أجهزة أبل استخدام إطار العمل الذي يريدون ظهوره مع نتائج البحث على سبوتلايت، والمحفوظ على مؤشر خاص على أجهزة المستخدم ولا تستطيع التطبيقات الأخرى الوصول إليها. ومع استخدام القدرات الدلالية في البحث، سيتم تحسين فهم سبوتلايت لمحتوى المطورين بصورة أكبر، وستكون قادرة على البحث داخل التطبيقات بطريقتها الخاصة.

وقالت أبل إن هذا النوع من أسئلة البحث تستفيد من نماذج تعليم الآلة التي يتم تنزيلها على الجهاز وتعمل من خلال معالجة التطبيق، مع إمكانية تنزيلها أو حذفها في أي وقت.