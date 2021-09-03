أداء ضعيف لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو

سجلت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، أداء أضعف بكثير من المتوقع في يوليو تموز، لتتراجع بشكل رئيسي جراء انخفاض حاد في أعداد السلع المشتراة عبر الإنترنت.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة انخفضت 2.3 بالمئة في يوليو مقارنة مع يونيو ، لكنها ما زالت مرتفعة 3.1 بالمئة عنها في يوليو 2020.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.1 بالمئة و4.8 بالمئة على أساس سنوي.

وجرى تعديل مبيعات يونيو بالرفع قليلا، إلى زيادة 1.8 بالمئة من 1.5 بالمئة على أساس شهري وإلى 5.4 بالمئة من خمسة بالمئة على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن المبيعات عبر الإنترنت والطلبات عبر البريد انخفضت بأكبر قدر على أساس شهري في يوليو، لتنزل 7.3 بالمئة بينما تراجعت مبيعات وقود السيارات 1.6 بالمئة وانخفضت مبيعات الأغذية 0.7 بالمئة على أساس شهري.

لكن بالقياس إلى يوليو تموز 2020، ارتفعت جميع أرقام مبيعات التجزئة، حيث صعدت المبيعات عبر الإنترنت 11.2 بالمئة وزادت مبيعات وقود السيارات والأغذية 0.6 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.