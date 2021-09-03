اتفاق أوروبي لمكافحة التلوث الناجم عن 8.3 مليار طن من البلاستيك

قدم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أمس، الخطوط العريضة لاتفاق دولي لمكافحة التلوث الناجم عن 8.3 مليار طن من البلاستيك المنتج منذ بداية الخمسينيات، وفقا لـ"الفرنسية".ويقترح مشروع القرار الذي قدمته البيرو ورواندا بدعم من 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى سبع دول أخرى، إنشاء لجنة تفاوض حكومية دولية مع تفويضها لوضع "اتفاق دولي ملزم قانونا وعلى أساس نهج شامل لخفض التلوث البيئي الناجم عن البلاستيك ومنعه".وسيأخذ هذا الاتفاق أيضا في الاعتبار جزيئات البلاستيك الدقيقة وسيروج لاقتصاد دائري يشمل الدورة الكاملة لهذه المنتجات، من تصنيعها إلى استخدامها مع منع إنتاج مخلفات وإدارتها ومعالجتها، وفق مشروع القرار.ومن المقرر أن تنظر جمعية الأمم المتحدة المكلفة الشؤون البيئية في مشروع القرار ومن المفترض أن تجتمع في الفترة الممتدة من 28 شباط (فبراير) إلى 2 آذار (مارس) 2022 في نيروبي حيث يقع المقر الرئيس لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.ويذهب النص إلى أبعد من التلوث البحري بالبلاستيك لأن "80 في المائة من البلاستيك الذي ينتهي به المطاف في البحر، يأتي من مصادر برية". ومن أجل القيام بذلك "يجب أن نأخذ في الاعتبار كل البيئات التي فيها البلاستيك والتركيز على كل من الأنشطة والتدابير في المنبع والمصب" وفق النص.وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن "كوكبنا يغرق في التلوث البلاستيكي" مع إنتاج العالم نحو 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام.