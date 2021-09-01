كشفت وزارة العدل اليوم عن آلية حساب التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية.

وجاءت تفاصيل الآلية على النحو التالي:

تفرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال, وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

تفرض تكاليف قضائية على الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام, ومن تلك الطلبات ما يلي:

- طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

- الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.

- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

- الطلبات الأخرى التي تحدده اللائحة.

كما مكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات. طلب الحصول على الآتي:

- نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

- طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها.

- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.