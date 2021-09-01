نمو الاقتصاد البرتغالي بمعدل 4.9% خلال الربع الثاني

أكدت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء البرتغالي نمو اقتصاد البرتغال خلال الربع الثاني من العام الحالي بنفس المعدلات الأولية الصادرة في وقت سابق. وذكر المكتب أن الاقتصاد نما بمعدل 9ر4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول الذي سجل انكماشا ربع سنوي بنسبة 2ر3%.

جاء النمو ربع السنوي للاقتصاد البرتغالي بفضل نمو الطلب المحلي بنسبة 4ر5% بعد انكماشه خلال الربع الأول بحسب مكتب الإحصاء. كما أن التراجع المحدود للطلب الخارجي خلال الربع الثاني ساهم في الأداء الجيد للاقتصاد البرتغالي ككل. وسجل الاقتصاد نموا سنويا بمعدل 5ر15% خلال الربع الثاني بعد انكماشه بمعدل 3ر5% سنويا خلال الربع الأول.

جاء النمو السنوي خلال الربع الثاني ليكون الأول من نوعه منذ الربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه فإن معدل النمو السنوي المرتفع خلال الربع الثاني يعود بشكل أساسي إلى ضعف أداء الاقتصاد في فترة أساس المقارنة خلال العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.