بعد 20 عاما.. انسحاب آخر القوات الأمريكية من أفغانستان

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وطلب المسؤولان عدم نشر اسميهما قبيل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الانسحاب في الدقائق المقبلة.