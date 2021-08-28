كندا تعلق رحلات الطيران من المغرب 30 يوما بسبب زيادة حالات كورونا

أوقفت كندا الرحلات الجوية المباشرة من المغرب لمدة 30 يوما بسبب زيادة حالات كوفيد- 19 بين المسافرين القادمين من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وفقًا لبيان صحفي لوزارة النقل الكندية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وسيدخل حظر الطيران حيز التنفيذ اعتبارا من 29 آب/ أغسطس وسيظل ساريا حتى 29 أيلول/ سبتمبر، وذلك بحسب الألمانية.