6.7 مليار دولار عجز تجارة الخدمات الخارجية في الصين خلال يوليو

أظهرت بيانات للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي نشرتها اليوم أن العجز في تجارة الخدمات الخارجية في البلاد استمر خلال شهر يوليو الماضي.

وبلغ الدخل من تجارة الخدمات 27.8 مليار دولار الشهر الماضي، والإنفاق 34.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز قدره 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في يونيو السابق عليه.

وعلى عكس تجارة البضائع، تشير تجارة الخدمات إلى بيع وتسليم المنتجات غير الملموسة مثل النقل والسياحة والاتصالات والبناء والإعلان والحوسبة والمحاسبة.

وبحسب "الألمانية"، اتخذت الصين خطوات لتحسين تنمية تجارة الخدمات، بما في ذلك الانفتاح التدريجي على قطاعات المالية والتعليم والثقافة والعلاج الطبي.

وبدأت الهيئة إصدار بيانات شهرية عن تجارة الخدمات في يناير 2014 لتحسين شفافية إحصاءات ميزان المدفوعات، ومنذ بداية عام 2015، أدرجت أيضا بيانات شهرية عن تجارة البضائع في تقاريرها.

وسجلت الصين الشهر الماضي، فائضا قدره 44.9 مليار دولار أمريكي في تجارة البضائع الخارجية.