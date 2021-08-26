500 % قفزة في توصيل الطلبات عبر "درونز"

أعلنت شركة جوجل أنها ستكمل إيصال 100 ألف طلب عبر طائرات دون طيار (درونز) بنهاية الأسبوع الحالي.

وبينت الشركة أن عملية التوصيل عبر خدمة "وينج" قفزة العام الماضي إلى أكثر من 500 في المائة، مشيرة إلى أن عمليات التوصيل خلال 2021 تجاوز أرقام العام الماضي بكثير، كما أنها تخطط في توسيع عملياتها في أمريكا العام المقبل بعد نجاحها في استراليا وفنلندا.

وأضافت جوجل بحسب "فوربس" أن ولاية كوينزلاند الأسترالية تعد أكبر مركز لعمليات توصيل الطلبات عبر الطائرة من دون طيار في العالم، حيث إن طائراتها تحمل الطرود بوزن 1.2 كيلوجرام وتحلق لمسافة ستة أميال، ويمكن تسليم الطرود في غضون ست دقائق.

وخدمة توصيل الطلبات عبر الطائرة من دون طيار حظيت بشهرة لدى الزبائن الذين يرغبون في طلبات مثل القهوة أو الآيس كريم، حيث أشارت جوجل بأنها أوصلت أكثر من 10 آلاف كوب قهوة عبر هذه الخدمة.