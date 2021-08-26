تطوير للمباني تدشن العمل في 7 مشاريع تعليمية في تبوك

بدأت شركة تطوير للمباني TBC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم العمل على عدد من المشاريع التعليمية في تبوك. وتتوزع المشاريع التي دشنتها الشركة بين مشاريع تتولى TBC تنفيذها بشكل كاملا وعددها 5 مشاريع ومشروعين تستكمل الشركة تنفيذهما.

وتشمل المشاريع التي تنفذها TBC كاملة في المنطقة مشروع متوسطة الفارعة بنت زرارة للبنات بحي الياسمين وتتألف من مبنى يضم 12 فصلا وينتهي تنفيذها في أغسطس 2022 ومشروع الابتدائية 68 للبنات بحي الياسمين أيضا وتتألف المدرسة من 12 فصلا وينتهي تنفيذها في اغسطس 2022 وابتدائية الخطة للبنين بحي الياسمين كذلك وتتألف من 12 فصلا وينتهي تنفيذها في يونيو 2022.

كما تشمل المشاريع التي تنفذها TBC كاملة في تبوك مجمع الإمام البخاري للبنين بحي الصفا للمستويات الابتدائي والمتوسط والثانوي ويتألف المجمع من مدرستين تضم الأولى 28 فصلا وتضم الثانية 22 فصلا وينتهي تنفيذ المشروع في سبتمبر 2021 وابتدائية عبدالله بن عباس للبنين في أملج وتتألف من 9 فصول وينتهي تنفيذها في ديسمبر 2022.

ويشمل المشروعان الجاري استكمال إنشاءاتهما في تبوك مشروع مجمع المروج التعليمي المقاوم للزلازل للبنات بحي المروج ويتألف المجمع من 3 مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية يضم كل مبنى 17 فصلا وينتهي تنفيذ المشروع في مارس 2022 ومشروع ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم للبنين في حي المصيف ويتألف المبنى من 17 فصلا وبه صالة رياضية وينتهي تنفيذه في سبتمبر 2022.

وتفقد إبراهيم العمري مدير عام التعليم في تبوك مشاريع شركة تطوير للمباني الجاري تنفيذها في المنطقة. مبديا تقديره للجهود المبذولة في تنفيذها وأثرها الكبير على مسيرة الخدمات التعليمية في المنطقة. يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من 2013 هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.