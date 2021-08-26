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أخبار اقتصادية- عالمية

تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا بأقل من التوقعات

تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا بأقل من التوقعات

“الاقتصادية” من الرياض

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء تراحع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي بأقل من التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع بنسبة 1ر0% خلال تموز/يوليو الماضي ، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال حزيران/يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0%.
جاء تراجع الطلب على السلع المعمرة نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 2ر2% خلال تموز/يوليو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق. كما تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 9ر48% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 7ر4% خلال الشهر الماضي وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 7ر0 خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال الشهر السابق.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذا الطلب بنسبة 5ر0% فقط

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