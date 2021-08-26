تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا بأقل من التوقعات

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء تراحع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع بنسبة 1ر0% خلال تموز/يوليو الماضي ، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% خلال حزيران/يونيو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0%.

جاء تراجع الطلب على السلع المعمرة نتيجة تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 2ر2% خلال تموز/يوليو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق. كما تراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية وقطع غيارها بنسبة 9ر48% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 7ر4% خلال الشهر الماضي وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 7ر0 خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال الشهر السابق.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذا الطلب بنسبة 5ر0% فقط