بايدن يناقش تهديد الهجمات الالكترونية مع رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا

طلب البيت الأبيض من كبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية وبعض شركات البنية التحتية بذل المزيد من الجهود للتغلب على التهديد المتزايد الذي تشكله الهجمات الالكترونية على الاقتصاد الأمريكي وذلك أثناء اجتماع مع الرئيس جو بايدن وأعضاء من مجلس وزرائه اليوم الأربعاء.

وأبلغ بايدن رؤساء الشركات "الحكومة الاتحادية لا يمكنها مواجهة هذا التحدي بمفردها... لدينا الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به سويا."

وقفز الأمن الالكتروني إلى صدارة أولويات إدارة بايدن بعد سلسلة هجمات على الأنظمة الالكترونية لبضع شركات أمريكية تسببت في أضرار ليس فقط لتلك الشركات بل أيضا للولايات المتحدة من خلال تأثيرها على إمدادات الوقود والغذاء، وذلك بحسب رويترز.

ومن بين أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع أمازون دوت كوم وآندي جاسي وآبل ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لجوجل، وآي بي إم.