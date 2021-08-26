واشنطن: نحو 1500 أمريكي يتوجب إجلاؤهم من أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّه لا يزال هناك نحو 1500 أميركي قد يتوجّب إجلاؤهم من أفغانستان، مشيراً إلى أنّ طالبان تعهّدت السماح بمغادرة كلّ من يرغب بذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وأبلغ بلينكن الصحافيين أنّ 4500 مواطن أميركي على الأقلّ من أصل 6 آلاف أرادوا مغادرة أفغانستان قد تركوها بالفعل.

وقال إنّ المسؤولين على "اتّصال مباشر" مع 500 أميركي آخرين يريدون المغادرة، وقد قاموا بتزويدهم ب"تعليمات محدّدة حول كيفية الوصول الى المطار بأمان".

وأضاف أنّ المسؤولين "يتواصلون بشكل مكثّف" مع الألف أميركي المتبقّين "لتحديد ما إذا كانوا لا يزالون راغبين بالمغادرة".

ولفت بلينكن إلى أنّ "البعض ربّما غادروا البلاد"، أو "ادّعوا أنّهم أميركيون ولكن تبيّن أنّهم ليسوا كذلك. وربما اختار البعض البقاء".

وقال "من بين الألف تقريباً، نعتقد أنّ عدد الأميركيين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمغادرة أفغانستان أقلّ بكثير"، وذلك بحسب الفرنسية.

وأكّد بلينكن أنّ طالبان وافقت على السماح للأميركيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأميركية في 31 آب/أغسطس.