وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 255 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء تسجيل 21250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و986 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و271128 والوفيات إلى 255452.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن. وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

