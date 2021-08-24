الدولار قرب أقل مستوى في 5 أيام و"بيتكوين" تتراجع

قبع الدولار الأمريكي اليوم قرب أقل مستوى في خمسة أيام الذي تراجع إليه في الجلسة السابقة، فيما يبدو أن الأسواق أقل قلقا حيال انتشار السلالة دلتا، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من البنك المركزي.

وارتفع الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح الوقاية من كوفيد-19 الذي طورته فايزر وبيونتيك في خطوة قد تسرع وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، استقر الدولار عند 93.004 مقابل سلة من العملات. وكان قد سجل أمس أقل مستوى في خمسة أيام عند 92.947 في أكبر هبوط يومي منذ مايو أيار.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 109.805 ين للدولار. وتراجع اليورو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.1738 دولار.

وتسلط السوق الاهتمام حاليا على مؤتمر جاكسون هول يوم الجمعة، حيث يتوقع بعض المستثمرين أن يعطي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلاله تلميحات عن جدول زمني محتمل لتقليص التحفيز النقدي.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا للإقبال على المخاطرة، 0.3 في المائة إلى 0.72305 دولار أمريكي.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ستة أيام عند 0.69375 دولار أمريكي مرتفعا 0.7 في المائة بعدما صرح كريستيان هوكسبي مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بأن واضعي السياسات درسوا بجدية رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وتراجعت بيتكوين، التي ارتفعت فوق 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو أمس الاثنين، عن هذا المستوى المهم. وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، ارتفعت بتكوين 0.5 في المائة خلال الجلسة إلى نحو 49800 دولار.