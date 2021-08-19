"المنافسة" تفرض عقوبات بحق منشآت عاملة في قطاع الخرسانة لإتفاقها على رفع وتثبيت الأسعار 

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخرسانة لاتفاقها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت شكوى من عدد من المواطنين متضمنة الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الخرسانة بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة، وهو ما تحظره الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 25 ) وتاريخ 1425 / 5 / 4 ه . وبناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439 / 05 / 05 هـ القاضي ب " الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام المنشآت العاملة بقطاع الخرسانة في السوق السعودي والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ". وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة ، اتضح قيام عدد من المنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على رفع وتثبيت أسعار الخرسانة الجاهزة .

واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت وأصدرت لجنة الفصل قرارها بتاريخ 1441 / 12 / 22 هـ بمعاقبة كل من :

1- شركة مصنع عبدالعزيز سليمان المهيلب وشركاه للمنتجات الإسمنتية .

2- مصنع بدر خالد الشهيلي للخرسانة الجاهزة.

3- مصنع شركة ناصر الفراج للخرسانة الجاهزة .

4- شركة الوادي للخرسانة الجاهزة .

بناء على الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من نظام المنافسة السابق ، والتي نصت على الآتي: " تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن ذلك التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت ، أو بأي صورة أخرى تضر بالمنافسة المشروعة. وتضمنت القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم .

تجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية ، والتي تضمنت إيقاع غرامات قدرها ( خمسون ألف ريال ) على كل من شركة مصنع عبدالعزيز سليمان المهيلب وشركاه للمنتجات الإسمنتية ومصنع بدر خالد الشهيلي للخرسانة الجاهزة ومصنع شركة ناصر الفراج للخرسانة الجاهزة وشركة الوادي للخرسانة الجاهزة.

هذا وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.