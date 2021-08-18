الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع قبل محضر الاحتياطي الأمريكي

تماسك الدولار قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو اليوم إذ لم تراوح عملات كبرى مكانها قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، فيما سجل الدولار النيوزيلندي أكبر تحرك أثناء الليل بعد أن أبقى البنك المركزي للبلاد على أسعار الفائدة دون تغيير خلافا للتوقعات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.17 في المائة إلى 0.6935 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة في لندن بعد أن انخفض نحو واحد في المائة إلى 0.6868 دولار فور قول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه سيُبقي أسعار الفائدة عند 0.25 في المائة بعد أن دخلت البلاد في عزل عام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحوم الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي ونظيره الكندي المنكشفان على السلع الأولية قرب مستويات متدنية سجلوها في الآونة الأخيرة مقابل الدولار إذ يظل الحذر يخيم على السوق. واستقر مؤشر الدولار قرب 93.01، عند أقل قليلا من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، قال موه سيونغ سيم محلل العملة لدى بنك أوف سنغافورة إن الدولار يلقى الدعم من بيئة تتسم بالقلق تجاه المخاطرة.

وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية 1.1 في المائة في يوليو، وهو أكثر مما توقعه خبراء اقتصاد لكن أرقام الإنتاج الصناعي أظهرت أن إنتاج المصانع الأمريكية ارتفع في يوليو.

وتعافى الدولار الكندي المنكشف على السلع الأولية قليلا من تراجعه لأدنى مستوى في شهر أثناء الليل.