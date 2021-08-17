12.6 ألف أسرة استفادت من "سكني" خلال يوليو .. 79 % سكنت منازلها

أعلن برنامج "سكني" استفادة 12,640 أسرة خلال يوليو بينهم 9,926 أسرة سكنت منازلها تمثل 79 في المائة من إجمالي المستفيدين للفترة ضمن جهود البرنامج المستمرة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 - بالوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030.

وأبرز تقرير سكني لشهر يوليو مستجدات تحديثات البناء في 72 مشروعا توفر 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية حيث يتيح موقع وتطبيق "سكني" استعراضها وحجزها إلكترونيا ضمن 223 مخططا سكنيا توفر 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن المملكة.

وأوضح "سكني" أن إجمالي أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية يوليو بلغت 524,469 شهادة. واستعرض الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضا وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج "سكني".

وتضمن التقرير استفادة 124,208 أسر بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها منذ بداية 2021 حتى نهاية يوليو منها 53 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة و 40 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي لمن يملكون أرضا و 13 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء و 17 ألف استفادوا من الأراضي السكنية.