تكاليف البناء في السعودية ترتفع 0.7% خلال يوليو بضغط القطاع السكني

ارتفع مؤشر تكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، وذلك بضغط من ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني 0.7%، وزيادة تكاليف البناء في القطاع غير السكني 0.6%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم

الرقم القياسي للقطاع السكني ارتفع 0.7% نتيجة لارتفاع أسعار استئجار المعدات والآلات 1.8% متأثرة بالزيادة في أسعار المجموعة بدون مشغل 2.5% وكان لارتفاع هذا القطاع أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي ليوليو 2025، نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القطاع والذي يبلغ 77.5%،

وفي ذات السياق ارتفعت أسعار الطاقة 9.9%، نتيجة لارتفاع أسعار وقود الديزل 27.3% كما ارتفعت تكاليف العمالة 1.5% على أساس سنوي.

من جانب آخر، شهدت تكاليف المواد الأساسية انخفاضا في أسعارها بنسبة 0.7%، ويعود ذلك إلى تراجع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.1%، وانخفاض أسعار المنتجات المعدنية 1.9%.