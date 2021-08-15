"حساب المواطن": 9 مليارات عملية بيانات تبادلية .. نتعاون مع 21 جهة

قال لـ"الاقتصادية" سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن إن البرنامج يسعى إلى الربط مع كل الجهات التي بإمكانها إضافة تجربة مستفيد مثالية للمستفيدين، حيث بلغ عدد الجهات التي يتعاون معها البرنامج أكثر من 21 جهة، وتم الوصول بفضل هذا الربط لأكثر من تسعة مليارات عملية بيانات تبادلية.

وحول الربط مع شركة الكهرباء السعودية، أوضح القحطاني أن هناك جهات ولجانا حكومية معنية بدراسة مناسبة الربط مع أي جهة، مضيفا "يرتبط البرنامج تقنيا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ونسعى إلى تسهيل الربط بهدف التكامل التقني مع جهات أخرى".

وأفاد المتحدث الرسمي، أن الدفعة الـ28 شهدت أعلى قيمة دعم قدمها البرنامج للمستفيدين بواقع 2.7 مليار ريال، فيما شهدت الدفعة 32 أقل قيمة دعم بواقع 1.71 مليار ريال، لافتا إلى أن إجمالي دعم برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الـ45 لآب (أغسطس) بلغ أكثر من 100 مليار ريال.

وفيما لم يفصح المتحدث عن عدد المستبعدين من برنامج حساب المواطن لعدم أحقيتهم، إلا أنه أبان أن "برنامج حساب المواطن يخضع لشروط وضوابط للأهلية والاستحقاق، وجميع من تنطبق عليه الشروط يحصل على الدعم، ومن لم تنطبق عليه شروط الأهلية يمكنه تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية خلال 90 يوما من تاريخ عدم أهليته. علما بأن من يتجاوز تلك المدة ولم يقدم ما يدعم طلبه سيتم تعليق طلبه وفقا لضوابط دعم البرنامج المعلنة".

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أوضح أن إجمالي إيداعات البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الـ45 بلغ أكثر من 100 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال حتى هذه الدفعة.

وأفاد أن عدد أرباب الأسر بلغ أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 93 في المائة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7 في المائة من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92 في المائة، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 في المائة، بينما بلغت الإناث المستقلات 43 في المائة وشكل الذكـور المستقلين 57 في المائة، موضحا أن 85 في المائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 في المائة على الاستحقاق الجزئي والأدنى.