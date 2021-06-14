تراجع سعر النحاس إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن

تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات اليوم الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن قبل بدء الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لمراجعة السياسة النقدية والذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.

ويرى المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم أن مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي قد يشيرون إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في 2023 في ظل تسارع معدل نمو الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم.

كانت أسعار النحاس قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، في ظل ارتفاع عام لأسعار المواد الخام مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض.

وعزز ارتفاع أسعار المواد الخام المخاوف من ارتفاع معدل التضخم بما في ذلك في أكبر قوة استهلاكية في العالم وهو الاقتصاد الصيني.

وتراجع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن صباح اليوم بنسبة 0.3% إلى 9972.50 دولار للطن. في المقابل ارتفع سعر الألومنيوم واستقرت أسعار الزنك والنيكل تقريبا.

وكانت الأسواق في أستراليا والصين وهونج كونج مغلقة اليوم بسبب عطلات رسمية.

وارتفع سعر خام الحديد في بورصة سنغافورة اليوم بنسبة 0.7% إلى 211.60 دولار للطن.

وكانت أسعار خام الحديد قد عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي في ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على المعدن وتراجع المخزون الصيني.