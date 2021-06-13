تحالف اللقاحات "جافي" يرحب بوعود مجموعة السبع بتوفير مئات الملايين من الجرعات للدول الفقيرة

رحب تحالف "جافي"، الذي يشارك في قيادة المبادرة العالمية لتقاسم لقاحات كوفيد 19 (كوفاكس)، بوعود دول مجموعة الدول السبع الغنية بتوفير مئات الملايين من جرعات اللقاح للبلدان الفقيرة.

وقال التحالف في بيان إن دول مجموعة السبع التزمت بمشاركة ما لا يقل عن 870 مليون جرعة من اللقاحات مباشرة إلى "كوفاكس"، بهدف تقديم نصفها على الأقل بحلول نهاية عام 2021.

وذكر سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات، في بيان: "هذه لحظة مهمة للتضامن العالمي وعلامة فارقة في الدفع لضمان حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، في كل مكان"، وذلك بحسب الألمانية.

وأضاف أنه "في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء المرحلة الحادة من الجائحة، نتطلع إلى العمل مع الدول لضمان تحويل هذه الجرعات المتعهد بها بسرعة إلى جرعات يتم تسليمها".