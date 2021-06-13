عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية

عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.