أنت هنا

أحداث في صور

عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية

عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية

«الفرنسية »

عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور