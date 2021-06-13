عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس.
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- عامل يحمل كيسا من التيف الأحمر «أحد أنواع الشاي » في مستودع في العاصمة الإثيوبية
أحداث في صور
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