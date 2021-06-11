وزير التجارة: على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلكين في خدمات ما بعد البيع

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، "إنه على الوكالات معالجة أي استياء من المستهلك في خدمات ما بعد البيع، والضمان والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها، لرفع رضا المستهلك وثقته بالسوق المحلية".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكلاء السيارات في المملكة في مقر الوزارة في الرياض أمس، بحضور الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري نائبة وزير التجارة، وبدر الهداب مساعد وزير التجارة، والمهندس عمر السحيباني وكيل الوزارة لحماية المستهلك، والرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات في المملكة.

وأوضح القصبي خلال الاجتماع الذي شهد حضور مؤشرات رضا المستهلك خلال الفترة الماضية عن أداء وكالات السيارات والتباين في الخدمات المقدمة، أن رضا المستهلك أولوية عمل الوزارة في القطاعات كافة.

وأشار إلى أنه "تجب معالجة أي قصور في حقوق المستهلك، وسنحفز ونشجع المتعاونين، وستقوم وزارة التجارة باستعراض مؤشرات الأداء لوكالات السيارات بشكل دوري، وسنناقشها معكم ومع المستهلك، والإعلان بكل شفافية، وكذلك سنحفز ونكرم المتعاونين، بهدف تجويد الخدمات والاستجابة لجميع الاحتياجات والمتطلبات".

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المستهلك مع وكالات السيارات، وأبرزها: عدم توافر قطع الغيار، والسيارات البديلة المؤقتة، وارتفاع الأسعار وتباينها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها لترقى إلى طموحات وتطلعات المستهلك، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يذكر أن الشهر الماضي شهد قيام وكالات السيارات بتحويل هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ(9200) إلى الرقم المجاني (800)، وسيشمل ذلك قطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.