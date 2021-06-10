عمومية "الدرع العربي" توافق على زيادة رأس مال الشركة إلى 400 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني موافقة الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال ، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بنسبة 33.33%.

وبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم بزيادة قدرها 10 مليون سهم بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم.

وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب أرباح مبقاه و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

كما أعلنت تداول عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني على اساس سعر 25.45 ريال.