معدل التضخم في الصين يرتفع إلى 1.3% خلال مايو

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال مايو الماضي إلى 1.3 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1.6 في المائة مقابل 0.9 في المائة خلال أبريل الماضي.

في المقابل تراجعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة شهريا خلال أبريل الماضي.

وبحسب "الألمانية"، ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 6.8 في المائة خلال الشهر السابق.