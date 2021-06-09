الطلب على الطاقة في كوريا الجنوبية يرتفع 7.3% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية بأكثر من 7 في المائة في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وسط انتعاش الاقتصاد تدريجيا.

وأشارت بيانات نظام معلومات إحصاءات الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية إلى وصول متوسط الطلب الأقصى على الكهرباء خلال الشهر الماضي إلى 63.388 جيجاوات بزيادة نسبتها 7.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الطلب على الكهرباء خلال مايو الماضي يقل بنسبة 0.5 في المائة عن الشهر نفسه من 2019 وهو ما يشير إلى أن الطلب على الكهرباء اقترب من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه سجل الطلب على الكهرباء نموا شهريا للشهر السابع على التوالي، بحسب "الألمانية"".

ويأتي الارتفاع القوي في الطلب على الكهرباء خلال الشهر الماضي في الوقت الذي يظهر الانتعاش الاقتصادي الكوري الجنوبي علامات على زيادة السرعة بفضل الانتعاش القوي في الصادرات.

وقفزت الصادرات التي تشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 45.6 في المائة سنويا بفضل الطلب القوي على الرقائق وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد زيادة نسبتها 41.1 في المائة سنويا خلال أبريل الماضي.