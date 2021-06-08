أمريكا تخفف توصيات السفر إلى 61 دولة

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم الثلاثاء أنها خففت توصيات السفر إلى 61 دولة، منها اليابان، من أعلى تصنيف لها في "المستوى الرابع" الذي كان يحض على عدم السفر، إلى السماح بسفر الأفراد الحاصلين على تطعيم كامل.

وخفضت التصنيفات الجديدة، التي لم يجر الإعلان عنها من قبل ونشرها موقع تابع للمراكز أمس الاثنين، 61 دولة إلى "المستوى الثالث"، منها فرنسا وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وإيطاليا. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها بصدد مراجعة إرشادات السفر لتعكس تغييرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز إن التغيير يأتي بعد مراجعة معاييرها الخاصة بإشعارات السفر الصحية. وأضافت أنها عدلت تصنيفها للولايات المتحدة إلى "المستوى الثالث" من "المستوى الرابع".

كانت الخارجية الأمريكية قد حثت في 24 مايو أيار على عدم السفر إلى اليابان، فيما أرجعته إلى موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها في 23 يوليو تموز.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض إن المعايير الجديدة للمستوى الرابع الخاص "بتجنب السفر" قد تغيرت من 100 حالة لكل 100 ألف شخص إلى 500 حالة لكل 100 ألف. وأضافت أن العديد من الدول لديها تصنيفات أقل "بسبب تغير المعايير أو بسبب السيطرة على تفشي المرض بشكل أفضل".

ومن الدول الأخرى التي خفضت المراكز توصيات السفر إليها إلى "المستوى الثالث" هندوراس وإندونيسيا والأردن وليبيا وبنما وبولندا والدنمرك وماليزيا.