للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.. طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع عن مستوى 400 ألف

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة لأقل من 400 ألف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 قبل أكثر من عام، مما يشير إلى قوة في سوق العمل بالرغم من نقص في القوة العاملة يحد من نشاط التوظيف، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 385 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة مع 405 آلاف في الأسبوع السابق.

وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعيا لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا.