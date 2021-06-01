تحويلات الأجانب نمت 35.6 % خلال ابريل .. 13.28 مليار ريال

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شهر نيسان (أبريل) بنحو 35.6 في المائة (3.49 مليار ريال) على أساس سنوي، لتبلغ نحو 13.28 مليار ريال ( 3.54 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق 2020.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب تواصل عمليات النمو على أساس سنوي للشهر الـ12 على التوالي، والنمو في أبريل هو الأكبر خلال آخر عشرة أشهر.

ومقارنة بشهر مارس السابق له، فإن التحويلات تراجعت بنحو 5.5 في المائة، حيث كانت تشكل حينها 14.05 مليار ريال، أي أنها تقل بنحو 770 مليون ريال.

إلى ذلك بلغت التحويلات منذ مطلع العام الجاري 2021 نحو 50.69 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 16.1 في المائة، حيث سجلت التحويلات للفترة المماثلة نحو 43.64 مليار ريال وبفارق بلغ 7.04 مليار ريال.

وتاريخيا، نمت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي 2020 بنحو 19.2 في المائة، لتبلغ 149.7 مليار ريال تقريبا، وذلك بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية.

وتراجعت التحويلات خلال 2019 بنحو 8 في المائة، وهي أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت 2018 بنحو 3.7 في المائة ونحو 6.7 في المائة لعام 2017 وكذلك 3.16 في المائة لعام 2016.

من جهة أخرى، نمت تحويلات السعوديين للخارج في أبريل بنحو 67 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 4.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.95 مليار ريال للفترة المماثلة، وبزيادة تجاوزت 1.98 مليار ريال.

أما على أساس شهري، فتراجعت تحويلات السعوديين للخارج بنحو 24.2 في المائة بما يعادل نحو 1.58 مليار ريال، حيث بلغت تحويلاتهم في شهر مارس ما يزيد على 6.5 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية