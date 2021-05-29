تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين .. والربط مع «الزكاة والضريبة والجمارك» يناير 2023

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.وأوضحت أن تطبيق الفوترة الإلكترونية "فاتورة" سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.أما المرحلة الثانية فهي "مرحلة التكامل والربط" التي ستنفذ بشكل مرحلي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية "فاتورة".وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.يذكر أن الفوترة الإلكترونية "فاتورة" تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلا عن دورها في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.وحول المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات، في الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، يجب أن تكون غير قابلة للتلاعب وأن تتضمن آلية تمنع ذلك وتتيح كشف أي محاولة للتلاعب قد تتم من قبل المستخدم أو من أي طرف آخر، وذلك بحسب المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة، وتكون للهيئة صلاحية التحقق من مطابقة الحل التقني لتلك المواصفات والمتطلبات.وتشمل الفواتير الإلكترونية كلا من الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.وتشمل المعاملات الخاضعة للأحكام من لائحة الفوترة الإلكترونية الحالات الواجب إصدار فواتير ضريبية عنها والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة سواء أكانت بالنسبة الأساسية أو نسبة الصفر، وتصدير السلع أو الخدمات من المملكة، والتوريدات البينية وفقا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، والتوريدات المفترضة من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الاتفاقية والنظام واللائحة.كما تشمل أي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة وتتعلق بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة قبل حدوث ذلك التوريد.ولا تشمل المعاملات الخاضعة للأحكام من لائحة الفوترة الإلكترونية التوريدات المعفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة، وأي مدفوعات مستلمة من قبل شخص خاضع للضريبة تتعلق بتوريدات معفاة بالكامل من ضريبة القيمة المضافة قبل حدوث ذلك التوريد، والتوريدات الخاضعة للضريبة وفقا لآلية الاحتساب العكسي، واستيراد السلع إلى المملكة.وبحسب الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها على ختم تشفيرCryptographic Stamp.ويقصد بختم التشفير لأغراض تطبيق هذا القرار أنه ختم إلكتروني يتم إنشاؤه بوساطة خوارزميات مشفرة لضمان موثوقية وسلامة بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المرتبطة بها وضمان التحقق من هوية مصدر تلك الفواتير والإشعارات بما يضمن الامتثال لأحكام وضوابط نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإصدار الفواتير والإشعارات الضريبية.ويتم إنشاء أختام التشفير وفقا لما يتعلق بالفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمصدرة إلكترونيا، تقوم الهيئة - بدءا من التاريخ الذي تحدده لإلزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة - باعتماد هذه الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها وفقا للآلية المحددة من قبل الهيئة، وتكون للهيئة صلاحية مراجعة تلك الآلية والتعديل عليها والتحقق من التزام الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بها.ويقصد بالاعتماد Clearance قيام الهيئة بالتحقق من استيفاء الفواتير الضريبية والإشعارات المرتبطة بها والمرسلة إليها من قبل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية للضوابط والتفاصيل الواردة في هذا القرار والملحقين منه، وتقوم الهيئة بوضع أختام التشفير فقط على الفواتير والإشعارات المستوفية للضوابط والتفاصيل المشار إليها أعلاه مع إشعار المصدرين لتلك الفواتير والإشعارات بذلك قبل تقديمها للعملاء.